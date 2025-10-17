МИД РФ не видит препятствий для посещения Израиля российскими туристами

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - МИД РФ не видит препятствий для посещения Израиля российскими туристами, в стране в настоящее время безопасно, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой со ссылкой на письмо министерства.

"Принимая во внимание относительную стабилизацию ситуации в области безопасности в Израиле, препятствий для его посещения туристами из России в настоящее время не усматриваем", - говорится в письме МИД РФ, полученном в ответ на запрос АТОР.

Сейчас находящимся на территории Израиля российским гражданам рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности и избегать посещение районов, граничащих с Ливаном, сектором Газа и западным берегом реки Иордан.

"В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо строго выполнять указания израильских властей и при наличии такой возможности поддерживать оперативную связь с посольством России в Тель-Авиве", - подчеркнули в МИД.

Как отметили в ассоциации, Минэкономразвития пока не отменил рекомендации туроператорам не продавать туры в эту страну.

"После официальной позиции МИД РФ турбизнес ожидает ее от регулятора. Было направлено письмо в Минэкономразвития. Ждем решения надзорного органа", - добавили в АТОР.

Рекомендация Минэкономразвития РФ не посещать Израиль с туристическими целями появилась на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и действует с июня 2025 года.