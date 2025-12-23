Сирийские военные и курдские ополченцы договорились прекратить огонь в Алеппо

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сирийские войска и возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (СДС) смогли достигнуть соглашения о перемирии в городе Алеппо, где накануне начались столкновения между правительственными отрядами и курдскими бойцами, сообщает во вторник The National.

В Минобороны Сирии сообщали, что командование приказало военным прекратить атаки на СДС. Позднее в СДС сообщили, что отдали своим бойцам распоряжение огонь не открывать.

По данным сирийского Минздрава, в результате обстрелов СДС погибли два человека. В СДС в свою очередь отмечали, что несколько человек пострадали от действий сирийских военных.

The National сообщает, что столкновения начались спустя несколько часов после того, как прибывший в Дамаск глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о нежелании СДС выполнять договоренности по интеграции в сирийскую армию. Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани отмечал, что задержки СДС с выполнением данных обещаний окажут негативное влияние на районы под контролем СДС.

Накануне в МВД Сирии заявили, что курдские бойцы атаковали правительственных служащих на КПП в районах Шейх-Максуд и Ашрафия, населенных преимущественно курдами, в Алеппо. Но в СДС обвинили силы, связанные с правительством, в атаках.

В октябре этого года в этих районах уже происходили перестрелки с участием СДС и сил правительства. Впоследствии Дамаск объявил о всеобъемлющем перемирии с курдскими силами.

10 марта в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. Однако, отмечали различные СМИ, с тех пор конкретных шагов не последовало.