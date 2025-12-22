Поиск

Посол США в Дании вызван в МИД из-за слов спецпосланника Трампа о Гренландии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Посол США в Копенгагене Кен Хоури был вызван в МИД Дании в связи с заявлениями американского спецпосланника по Гренландии Джеффа Лэндри о том, что этот остров - самоуправляемая территория Дании - должна быть частью США, сообщает Axios.

"Посла вызвали в МИД в понедельник после того, как новый спецпосланник по вопросам Гренландии призвал сделать остров частью США", - информирует портал со ссылкой на должностные лица Дании.

В воскресенье президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social что новый спецпосланник Лэндри, который также сохранит пост губернатора штата Луизиана, "понимает, насколько Гренландия важна для нашей национальной безопасности". Сам Лэндри позднее заявил, что видит целью своей новой работы в качестве спецпосланника "сделать Гренландию частью США".

При этом Axios сообщает со ссылкой на источники, что правительство Дании не было заранее проинформировано о назначении Лэндри спецпосланником по Гренландии.

Датские чиновники заявили порталу, что назначение и высказывания Лэндри противоречат тем сигналам, которые они получали от американской стороны в последние месяцы.

В частности, отмечает портал, еще в начале декабря делегация США во главе с и.о. помощника госсекретаря Брэнданом Хэнраханом посетила Гренландию. "Ни о назначении нового посланника, ни о возобновлении усилий по установлению контроля США над Гренландией на этих переговорах речи не шло. Напротив, шли противоположные тому сигналы", - поясняет Axios.

Ранее в этом году Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять остров в свой состав, если его народ изъявит такое желание. Вместе с тем Трамп не исключил вариант силового захвата острова.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей через воды региона, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии есть космическая база США "Питуффик".

