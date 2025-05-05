Трамп не исключил использования военной силы ради Гренландии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает применение военной силы для получения контроля над Гренландией.

"Я не исключаю этого. Я не говорю, что собираюсь это сделать, но я ничего не исключаю", - заявил он телеканалу NBC, отвечая на вопрос о возможности таких действий.

"Нам очень нужна Гренландия. Гренландия - это очень небольшое количество людей, о которых мы позаботимся, и мы будем лелеять их, и все такое. Но нам это нужно для международной безопасности", - сказал Трамп.

С момента вступления в должность президент США неоднократно высказывал идею присоединения Гренландии, что вызвало широкое осуждение и беспокойство как на самом острове, так и в мировом дипломатическом сообществе. Гренландия, которая является автономной территорией в составе Дании, рассматривается США как стратегически важная как для обороны, так и в качестве будущего источника минеральных богатств.