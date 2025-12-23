Поиск

В Минобороны Израиля отрицают планы создавать поселения в секторе Газа

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац не делал заявлений о намерениях Израиля создавать поселения в секторе Газа, у властей Израиля подобных планов нет, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию Каца.

"Правительство не планирует создавать поселения в секторе Газа", - заявила канцелярия.

Ранее 23 декабря Кац выступил на конференции в еврейском поселении Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан и заявил о намерении Израиля создать ячейки "Нахаль" на севере сектора Газа на месте эвакуированных населенных пунктах. The Jerusalem Post напоминает, что речь идет о программе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) "Нахаль", в рамках которой военную службу сочетают с хозяйственной деятельностью, к примеру, сельскохозяйственной; особенно в районах, где израильское правительство хочет способствовать поселенческой активности.

План урегулирования конфликта в анклаве, предложенный США, предполагает полный выход ЦАХАЛа из сектора Газа.

Слова Каца вызвали недоумение у американских чиновников гражданско-военного координационного центра в Кирьят-Гате, которые потребовали от израильской стороны разъяснений.

Кац сказал позднее Reuters, что у Израиля нет намерения создавать поселения в секторе Газа. После этого канцелярия министра обороны подтвердила эти слова.

