Axios назвал встречу Трампа и Нетаньяху 29 декабря ключевой для Газы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Перспективы нормализации обстановки в секторе Газа будут зависеть от итогов встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, запланированной на 29 декабря в резиденции американского лидера в Мар-а-Лаго, сообщает Axios со ссылкой на источник.

"Это судьбоносная встреча. Неясно, занимает ли Трамп такую же позицию, как и спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять президент Джаред Кушнер. Нетаньяху старается убедить в необходимости провести встречу один на один. Вопрос в том, встанет ли Трамп на сторону премьер-министра или своих советников, когда речь зайдет о Газе", - сказал изданию высокопоставленный израильский источник.

Сотрудник Белого дома пояснил Axios, что Нетаньяху потерял поддержку команды Трампа, но сам президент еще ему симпатизирует; тем не менее, и Трамп желает, чтобы соглашение по Газе продолжало реализовываться. Другой израильский чиновник подтвердил, что между Нетаньяху с одной стороны, и Уиткоффом и Кушнером с другой, существуют разногласия; однако, уточнил он, госсекретарь США Марко Рубио склоняется к позиции Нетаньяху.

Axios напоминает, что Уиткофф и Кушнер работают с Египтом, Катаром и Турцией для утверждения соглашений о создании Международных стабилизационных сил в Газе, а также о запуске возглавляемого Трампом "Совета по вопросам мира", который станет переходным правительством в анклаве. Это заложит основу для второй фазы мирного соглашения, что предусматривает разоружение движения ХАМАС и уход израильских войск из сектора.

Один из сотрудников Белого дома рассказал, что на встрече Уиткоффа и Кушнера с представителями этих трех стран, прошедшей в прошлую пятницу в Майами, преследовалась цель в том числе сформулировать требования к Нетаньяху. Стороны согласились, что на будущей встрече Трамп призовет Нетаньяху к соблюдению израильскими военными режима прекращения огня.

Но, по данным Axios, Нетаньяху относится скептически к идее демилитаризации Газы, которая затронет не только ХАМАС, но и другие группы, в том числе поддерживаемые Израилем; к созданию технократического правительства и формированию стабилизационных сил, к роли Турции и Катара в послевоенном устройстве Газы. "Мы не считаем положительными результаты встречи в Майами", - отметил израильский источник издания.

Кроме того, по словам служащих Белого дома, Трамп на встрече с Нетаньяху затронет ситуацию на Западном берегу реки Иордан, угрозу коллапса Палестинской национальной администрации (ПНА). В Белом доме также хотят призвать Израиль предпринять шаги против актов насилия поселенцев в отношении палестинцев, достичь взаимопонимания по вопросу расширения поселенческой активности. Один представитель Белого дома добавил, что США желают энергичных реформ ПНА, но их будет трудно осуществить при сопротивлении Израиля.

В администрации США полагают, что в регионе для Израиля есть огромные возможности, однако репутация страны сильно пострадала из-за регионального конфликта. "Нам нужно помочь Израиля нормализовать отношения с Британией, прежде чем нормализовать отношения с Саудовской Аравией", - пояснил один из сотрудников Белого дома.

Как резюмирует Axios, Трамп и его команда на встрече с Нетаньяху на следующей неделе в Мар-а-Лаго дадут понять, что израильскому руководству пора отказаться от варианта с боевыми действиями и обратиться к мирным инициативам.

В ночь на 9 октября этого года Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом этого плана.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку этого плана и продвижения его второй фазы.