США призывают Израиль не провоцировать арабские страны и следовать мирному плану по Газе

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - США призывают Израиль избегать действий, которые вызвали бы негативную реакцию арабских государств, и оставаться приверженным выполнению мирного плана Вашингтона по урегулированию в секторе Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на рассылаемое по запросам СМИ заявление неназванного американского чиновника.

"Чем больше Израиль провоцирует, тем меньше арабские страны хотят с ним сотрудничать", - предупредил он.

По словам чиновника, "США продолжают полностью поддерживать мирный план из 20 пунктов американского президента Дональда Трампа, который был согласован всеми сторонами и принят международным сообществом".

"План предусматривает поэтапный подход к вопросам безопасности, управления и восстановления в Газе. Мы ожидаем, что все стороны будут соблюдать взятые на себя обязательства", - отметил он.

Ранее 23 декабря министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил на конференции в еврейском поселении Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан и заявил о намерении Израиля создать ячейки "Нахаль" на севере сектора Газа. После этого он сам и его канцелярия отдельно уточнили, что речь идет не о создании новых израильских поселений.

"Правительство не планирует создавать поселения в секторе Газа", - заявила канцелярия Каца.

The Jerusalem Post напоминает, что речь идет о программе под эгидой бригады Армии обороны Израиля "Нахаль", в рамках которой военную службу сочетают с хозяйственной деятельностью, к примеру, сельскохозяйственной; особенно в районах, где израильское правительство хочет способствовать поселенческой активности.

План урегулирования конфликта в анклаве, предложенный США, предполагает уход ВС Израиля из сектора Газа.