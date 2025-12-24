Поиск

ЕК возмущена санкциями США против экс-еврокомиссара за закон о цифровых услугах

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия осудила решение США ввести персональные санкции против бывшего члена ЕК Тьерри Бретона за разработку "Закона о цифровых услугах" (DSA) и для четырех европейцев, борющихся с онлайн-дезинформацией.

"Европейская комиссия категорически осуждает решение США ввести ограничения на поездки для пяти европейских граждан, включая бывшего европейского комиссара Тьерри Бретона. Свобода выражения мнений является основополагающим правом в Европе и общей ценностью с Соединенными Штатами во всем демократическом мире", - говорится в заявлении.

ЕК напоминает, что Евросоюз - это "открытый, основанный на правилах единый рынок, обладающий суверенным правом регулировать экономическую деятельность в соответствии с нашими демократическими ценностями и международными обязательствами".

"Наши цифровые правила обеспечивают безопасные, справедливые и равные условия для всех компаний, применяемые объективно и без дискриминации. Мы запросили разъяснения у властей США и продолжаем взаимодействовать с ними. В случае необходимости мы оперативно и решительно отреагируем, чтобы защитить нашу регуляторную автономию от необоснованных мер", - подчеркнули в Брюсселе.

Бретон как еврокомиссар по внутреннему рынку с 2019 по 2024 год был автором закона DSA, который требует от таких компаний, как Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Google, X (бывший Twitter) и Amazon, лучше контролировать онлайн-контент и бороться с распространением дезинформации и ненависти. Вашингтон счел это регулирование атакой на свободу выражения мнений.

Под запрет США подпали также представители НПО, борющихся в Великобритании и Германии с онлайн-дезинформацией и разжиганием ненависти в интернете.

Это решение властей США вызвало возмущение и во Франции.

"Франция самым решительным образом осуждает визовые ограничения, введенные Соединенными Штатами в отношении Тьерри Бретона (...) и четырех других европейских деятелей", - написал министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в соцсети.

Также в соцсети решение США осудил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Цифровые регламенты Евросоюза были приняты в результате демократического и суверенного процесса Европарламентом и Советом ЕС. Они применяются в Европе для обеспечения честной конкуренции между платформами, не затрагивая при этом третьи страны, и для обеспечения соблюдения в интернете правил, которые уже действуют в офлайне", - написал Макрон.

Евросоюз Тьерри Бретон США Эммануэль Макрон Франция Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

 Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

В Вифлееме благодаря перемирию впервые за несколько лет отпразднуют Рождество

Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

 Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

Что случилось этой ночью: среда, 24 декабря

Вашингтон пытается понять, на что готова пойти Москва для урегулирования украинского кризиса

США направили в район Карибского моря авиацию для спецопераций и грузовые самолеты

 США направили в район Карибского моря авиацию для спецопераций и грузовые самолеты

Что произошло за день: вторник, 23 декабря

NBC нашел в документах Минюста США упоминания о 8 полетах Трампа на самолете Эпштейна

 NBC нашел в документах Минюста США упоминания о 8 полетах Трампа на самолете Эпштейна

В ОДКБ отрицают обращение Таджикистана за помощью в связи с ноябрьскими событиями

Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиёевым необходимость положить конец конфликтам в мире
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7957 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });