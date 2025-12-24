ЕК возмущена санкциями США против экс-еврокомиссара за закон о цифровых услугах

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия осудила решение США ввести персональные санкции против бывшего члена ЕК Тьерри Бретона за разработку "Закона о цифровых услугах" (DSA) и для четырех европейцев, борющихся с онлайн-дезинформацией.

"Европейская комиссия категорически осуждает решение США ввести ограничения на поездки для пяти европейских граждан, включая бывшего европейского комиссара Тьерри Бретона. Свобода выражения мнений является основополагающим правом в Европе и общей ценностью с Соединенными Штатами во всем демократическом мире", - говорится в заявлении.

ЕК напоминает, что Евросоюз - это "открытый, основанный на правилах единый рынок, обладающий суверенным правом регулировать экономическую деятельность в соответствии с нашими демократическими ценностями и международными обязательствами".

"Наши цифровые правила обеспечивают безопасные, справедливые и равные условия для всех компаний, применяемые объективно и без дискриминации. Мы запросили разъяснения у властей США и продолжаем взаимодействовать с ними. В случае необходимости мы оперативно и решительно отреагируем, чтобы защитить нашу регуляторную автономию от необоснованных мер", - подчеркнули в Брюсселе.

Бретон как еврокомиссар по внутреннему рынку с 2019 по 2024 год был автором закона DSA, который требует от таких компаний, как Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Google, X (бывший Twitter) и Amazon, лучше контролировать онлайн-контент и бороться с распространением дезинформации и ненависти. Вашингтон счел это регулирование атакой на свободу выражения мнений.

Под запрет США подпали также представители НПО, борющихся в Великобритании и Германии с онлайн-дезинформацией и разжиганием ненависти в интернете.

Это решение властей США вызвало возмущение и во Франции.

"Франция самым решительным образом осуждает визовые ограничения, введенные Соединенными Штатами в отношении Тьерри Бретона (...) и четырех других европейских деятелей", - написал министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в соцсети.

Также в соцсети решение США осудил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Цифровые регламенты Евросоюза были приняты в результате демократического и суверенного процесса Европарламентом и Советом ЕС. Они применяются в Европе для обеспечения честной конкуренции между платформами, не затрагивая при этом третьи страны, и для обеспечения соблюдения в интернете правил, которые уже действуют в офлайне", - написал Макрон.