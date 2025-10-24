Поиск

Еврокомиссия обвинила Meta и TikTok в нарушении закона о цифровых услугах

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия обвиняет американскую Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена), а также принадлежащую китайской ByteDance Ltd. соцсеть TikTok, в нарушении обязательств о предоставлении аналитикам адекватного доступа к публичным данным в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA).

Предварительные выводы ЕК показали, что процедуры подачи аналитиками запросов на доступ к данным в Facebook и Instagram (платформы Meta), а также TikTok, являются чрезмерно сложными.

"В результате эксперты зачастую получают неполные или недостоверные данные, которые негативно влияют на проведение ими исследований, например, о том, подвергаются ли пользователи, в том числе несовершеннолетние, воздействию незаконного или вредоносного контента", - заявила ЕК.

Регулятор также предварительно пришел к заключению, что ни Facebook, ни Instagram, не выполняют требование DSA о предоставлении пользователям простых механизмов для уведомления о незаконном контенте, а также возможности эффективно оспаривать решения о модерации контента.

ЕК отмечает, что механизмы уведомления о незаконном контенте на платформах Meta включают несколько лишних шагов и дополнительных требований к пользователям. Кроме того, как Facebook, так и Instagram используют элементы интерфейса, запутывающие пользователей и мешающие им эффективно пользоваться механизмом уведомлений.

Платформы имеют возможность принять меры для устранения выявленных нарушений, в то время как ЕК продолжит консультации с Европейским советом по цифровым услугам.

В случае, если позиция европейского регулятора будет подтверждена, он имеет возможность оштрафовать компании на сумму до 6% их глобального годового оборота.

