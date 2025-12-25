NIS и MOL попросили приостановить санкции против сербской компании на фоне переговоров о выкупе доли РФ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сербская NIS (входит в "Газпром нефть") и венгерская MOL обратились в американский OFAC с просьбой о приостановке действия санкций против сербской компании на фоне переговоров о выкупе MOL доли российских акционеров в NIS. Как сообщает сербский портал РТС, об этом заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

Она отметила, что венгерское и сербское правительства поддержали переговоры MOL о выкупе российской доли в NIS, также власти обеих стран поддерживают инициативы о снятии с нее санкций.

Ранее сообщалось, что OFAC продлило до 24 марта срок лицензии, разрешающей переговоры акционеров NIS по продаже российской доли (прежняя лицензия ограничивала срок переговоров 13 февраля 2026 года).

Речь идет о переговорах по продаже российской доли в NIS. Основным ее владельцем является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", где сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в NIS в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы компания способствовала получению значительных доходов в бюджет страны, а также развитию многих проектов.

OFAC несколько раз переносил срок вступления в силу санкций, которые не позволяли компании осуществлять бесперебойную операционную деятельность. Однако 8 октября они все-таки начали действовать, и 25 ноября NIS остановила выработку нефтепродуктов на НПЗ в Панчево (крупнейший завод в Сербии), потому что из-за этих ограничений перестала поступать нефть от основного поставщика – оператора Адриатического нефтепровода, хорватской компании JANAF.

Президент РФ Владимир Путин в середине декабря 2025 года заявил: Россия исходит из того, что в ситуации вокруг NIS власти Сербии исполнят обязательства, взятые на себя по межправсоглашению. "У нас есть межправсоглашение с Сербией по поводу принятия каких бы то ни было рестрикций в отношении этой коммерческой структуры. И, конечно, исходим из того, что дружественное нам руководство Сербии будет иметь это в виду и будет исполнять взятые на себя обязательства. Иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в экономику страны, где гарантии безопасности, если даже межправсоглашение не работает", - сказал Путин.

Зарубежные СМИ в числе претендентов на российскую долю называли хорватскую INA, Национальную нефтяную компанию Абу-Даби (ADNOC), венгерскую MOL. Но власти Хорватии заявили, что у INA есть свои проблемы и она не будет покупать NIS. Арабская и венгерская компании официально не комментировали информацию.

Есть еще вариант национализации NIS. И хотя Вучич публично отвергал эту идею, местный парламент готовит законодательную поправку, которая позволит Сербии стать владельцем компании. Тема выкупа властями доли у "Газпром нефти" звучала неофициально, в Белграде называли и ориентировочную сумму сделки - 600 млн евро.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.