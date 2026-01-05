Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Появление суматранских кошек в Таиланде впервые за 29 лет, ген в основе кооперативного поведения трутней и кому может повредить добыча цветных металлов в Тихом океане

Фото: picture alliance/Contributor via Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Бабочки Lepidopter многих видов пьют слезы рептилий, птиц и млекопитающих (включая людей), высасывая их хоботком прямо из глаз. Такое поведение известно как лакрифагия. Зоологи из Вермонтского университета описали второй пример лакрифагии у бабочек за пределами тропиков и субтропиков. Фотоловушка, установленная в лесу в американском штате Вермонт, запечатлела бабочек-пядениц, которые пили слезы самца лося. Вероятно, таким образом насекомые пытались восполнить недостаток натрия в своем рационе.

- Астрономы впервые смогли однозначно измерить массу экзопланеты-сироты (свободно плавающие) и расстояние до нее. Это удалось сделать для сатурноподобной экзопланеты, вызвавшей поярчание далекого красного гиганта за счет гравитационного микролинзирования, которое наблюдалось как наземными обсерваториями, так и космическим телескопом Gaia. Ученые пришли к выводу, что обнаруженная экзопланета образовалась в протопланетном диске родительской звезды, а затем была выброшена прочь.

- Известно, что потеря зубов ведет к повышенному риску развития деменции. Однако какие механизмы лежат в основе этой связи, пока остается неясным. Японские исследователи по крайней мере выяснили на мышах, что снижение когнитивных способностей после потери зубов происходит независимо от количества потребляемого белка. Молекулярный анализ выявил у мышей без зубов повышенный уровень апоптоза (тип гибели клеток) в гиппокампе - в той части мозга, которая ответственна за консолидацию памяти. У их сородичей, которые придерживались низкобелковой диеты, таких изменений не нашли. Исследователи пришли к выводу, что потеря зубов способствует снижению пространственных функций и памяти через процессы апоптоза и воспаление нейронов в гиппокампе независимо от поступления белка с пищей. Однако, нужны дальнейшие исследования, чтобы выяснить непосредственный механизм развития когнитивных проблем из-за потери зубов.

- Суматранские кошки (Prionailurus planiceps), обитающие на Малайском полуострове и островах Суматра и Борнео, считаются одними из самых редких кошачьих в мире. По оценкам зоологов, общая численность этих мелких хищников составляет всего около 2500 особей и продолжает сокращаться из-за сведения лесов и охоты. Однако есть и хорошие новости. В 2024-25 годах ученые с помощью камер-ловушек 29 раз зафиксировали присутствие суматранских кошек в заповеднике принцессы Сириндхорн на юге Таиланда. Среди них была, в частности, самка с детенышем. До этого суматранских кошек не встречали в Таиланде с 1995 года.

- К немецким врачам поступил 17-дневный мальчик, у которого при внутриутробном УЗИ обнаружили нарушения формирования костей. На протяжении последующих нескольких месяцев у него появлялись спонтанные переломы бедренных и плечевых костей. Генетическое тестирование подтвердило несовершенный остеогенез – врожденное нарушение формирования костной ткани из-за снижения качества коллагена. Пациенту назначили ингибиторы резорбции костной ткани, и за следующие восемь месяцев у него появился только один спонтанный перелом.

- Ученые исследовали генетические основы кооперативного поведения самцов медоносных пчел Apis mellifera и обнаружили, что такое поведение трутней оказалось зависимо от конкретного гена. Ген fruitless необходим для эффективного выпрашивания еды у самок. Он экспрессирует популяция нейронов, участвующих в обработке и интеграции сенсорных стимулов. Трутни не могут сами усваивать пыльцу, поэтому рабочие кормят их уже переработанной пищей, передавая ее изо рта в рот. Чтобы начать такое кормление, трутни приближаются к рабочей особи и касаются ее своими антеннами, совершая стереотипные движения. Это врожденное поведение, и ученые хотят выяснить, какие гены и нейронные механизмы лежат в его основе.

- Эксперимент с имитацией разработки морского дна и добычи цветных металлов в зоне Кларион - Клиппертон показал, что такая деятельность может уничтожить около трети видов бентосной макрофауны и снизить численность их особей на 37%. Большая часть этих животных обитает в верхнем слое донных отложений, который будет нарушаться добывающим оборудованием, и особенно сильно пострадают многощетинковые черви. Зона Кларион - Клиппертон – это участок морского дна и водной толщи над двумя крупными разломами в нейтральных водах центральной части Тихого океана площадью около 6 млн кв. км. Здесь залегают полиметаллические руды, содержащие более 21 млрд т марганца, кобальта, меди и никеля.