Лидер хуситов заявил о недопустимости любого присутствия Израиля в Сомалиленде

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что движение будет рассматривать любое израильское присутствие в Сомалиленде, о признании независимости которого Израиль объявил на прошлой неделе, как цель для возможных ударов, сообщает в понедельник телеканал "Аль-Арабийя".

"Мы воспринимаем любое израильское присутствие в Сомалиленде как военную цель для наших вооруженных сил, поскольку оно представляет собой агрессию против Сомали и Йемена, угрозу безопасности региона", - говорится в заявлении лидера.

Аль-Хуси отметил, что действия Израиля повлекут за собой серьезные последствия, и что такая израильская политика является "враждебной" по отношению в том числе к Йемену и другим государствам, расположенным на берегах Красного моря.

В пятницу Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда, который международное сообщество считает частью Сомали. В тот же день Египет, Турция, Сомали и Джибути осудили это решение. Организация исламского сотрудничества и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива также подвергли критике этот шаг. Кения, Уганда, Танзания заверили власти Сомали в поддержке. В ЕС также заявили о важности уважения территориальной целостности Сомали.

В 1991 году на фоне гражданской войны в Сомали местные власти в северной части страны провозгласили независимость под названием Республика Сомалиленд. Самопровозглашенное государство имеет собственную армию, валюту, паспорта. Оно поддерживает неформальные отношения с рядом государств, включая Эфиопию.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль с лета этого года ведет переговоры с рядом государств о возможном переселении туда палестинцев из сектора Газа. В связи с этой инициативой упоминался и Сомалиленд.