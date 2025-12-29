Поиск

Пекин осудил признание Израилем независимости Сомалиленда

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Китай решительно выступает против признания Израилем независимости Сомалиленда, который международное сообщество считает частью Сомали, и призывает израильские власти остановить вмешательство в дела Сомали, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. Об этом пишет Global Times.

В Пекине считают, что вопрос о Сомалиленде является исключительно внутренним делом Сомали, и его должны решать граждане в соответствии с национальными интересами и конституцией страны, без внешнего вмешательства.

"Мы призываем власти Сомалиленда признать сложившуюся ситуацию и немедленно прекратить сепаратистскую деятельность и сговор с внешними силами", - заявил Линь Цзянь.

Израиль 26 декабря первым в мире признал независимость Сомалиленда. В тот же день Египет, Турция, Сомали и Джибути осудили это решение. Организация исламского сотрудничества и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива также подвергли критике этот шаг. Кения, Уганда, Танзания заверили власти Сомали в поддержке. В Евросоюзе также заявили о важности уважения территориальной целостности Сомали.

В 1991 году на фоне гражданской войны в Сомали местные власти в северной части страны провозгласили независимость под названием Республика Сомалиленд. Самопровозглашенное государство имеет собственную армию, валюту, паспорта. Оно поддерживает неформальные отношения с рядом государств, включая Эфиопию.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль с лета этого года ведет переговоры с рядом государств о возможном переселении туда палестинцев из сектора Газа. В связи с этой инициативой упоминался и Сомалиленд.

Евросоюз Израиль Сомали Сомалиленд Китай Линь Цзянь
