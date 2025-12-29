Поиск

Главы МИД КНР, Таиланда и Камбоджи провели переговоры по урегулированию конфликта между Бангкоком и Пномпенем

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Главы МИД Таиланда и Камбоджи Сихасак Пхуангкеткеу и Прак Сокхон провели встречу в китайской провинции Юньнань с главой МИД КНР Ван И с целью решить территориальные споры Бангкока и Пномпеня, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

"Повторное разжигание пламени войны абсолютно не в интересах народов обеих стран и не в интересах Китая, как вашего друга. Поэтому мы должны проявлять осмотрительность и двигаться вперед", - сказал Ван И на встрече.

В свою очередь Сокхон выразил надежду на то, что недавно заключенное Камбоджей и Таиландом перемирие будет длительным. Он пообещал создать условия для улучшения отношений между странами и возобновления работы механизмов по урегулированию разногласий.

Пхуангкеткеу также выразил надежду на мир с соседними странами.

После встречи министров в МИД Таиланда заявили, что рассмотрят вопрос об освобождении 18 камбоджийских пленных после 72-часового периода наблюдения за соблюдением перемирия, и попросили Камбоджу содействовать возвращению домой поданных Таиланда, застрявших на границе стран.

В минувшую субботу Камбоджа и Таиланд по результатам заседания Общего пограничного комитета достигли соглашения о немедленной деэскалации напряженности вдоль границы. В основе соглашения - немедленное и безоговорочное прекращение огня, которое вступило в силу в 12:00 по местному времени (8:00 по московскому) 27 декабря 2025 года после 20 дней интенсивных боевых действий вдоль границы.

В воскресенье глава Минобороны Таиланда Наттхапхон Накпханит заявил, что перемирие станет проверкой добрых намерений Камбоджи. Он отметил, что Таиланд оставляет за собой право на ответные действия в случае нарушения перемирия.

Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей продолжается более века. В основе конфликта лежат разногласия относительно нескольких труднодоступных районов, границы которых до сих пор не определены.

Разногласия вылились в пять дней боев на границе в июле 2025 года, стороны прекратили огонь благодаря содействию США, КНР и Малайзии.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули 7 декабря. Согласно сообщению министерства обороны Камбоджи, Таиланд первым открыл огонь. Бангкок утверждает обратное. Более 1 млн человек пришлось покинуть свои дома, не менее 40 человек погибли.

