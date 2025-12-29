Москва приветствует договоренности о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В России надеются, что достигнутое между Таиландом и Камбоджей соглашение о прекращении огня станет важным шагом на пути урегулирования затянувшегося конфликта, сообщает МИД России.

"C удовлетворением отмечаем достигнутые договоренности о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей по итогам состоявшегося 27 декабря заседания Генерального комитета по границе, в рамках которого подписано соответствующее совместное заявление", - говорится в комментарии представителя МИД Марии Захаровой.

На Смоленской площади отметили, что "достижение долгосрочного мира будет зависеть, прежде всего, от восстановления политического доверия между сторонами и предпринимаемых кропотливых усилий по его дальнейшему поддержанию".

"Надеемся, что нынешнее соглашение станет важным шагом на пути урегулирования затянувшегося конфликта, чтобы содействовать продвижению диалога в двустороннем формате для разрешения существующих разногласий мирными дипломатическими средствами с учетом духа и буквы Куала-Лумпурской декларации", - подчеркивается в комментарии.

"Сегодня, в условиях зримой деградации ситуации в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно важно действовать в присущем АСЕАН духе единства и солидарности для преодоления имеющихся противоречий. В связи с этим поддерживаем посреднические усилия АСЕАН по нормализации отношений между Таиландом и Камбоджей", - заявила представитель МИД.