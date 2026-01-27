Суданские военные заявили, что прорвали осаду СБР города на юге Судана

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана сообщили, что 26 января им удалось пробиться сквозь окружение, в котором Силы быстрого реагирования (СБР) долгое время держали город Диллинг в провинции Южный Кордофан на юге страны, сообщает "Аль-Арабийя".

Военные проинформировали, что в ходе операции взяли под контроль дорогу в Диллинг. Также удалось наладить пути снабжения и восстановить сообщение города с соседней провинцией Северный Кордофан.

Телеканал напоминает, что Диллинг - один из крупнейших городов провинции Южный Кордофан, богатой нефтью. СБР начали осаду города вскоре после начала конфликта с военными в апреле 2023 года. В 2025 года СБР усилили натиск на город, вступив в союз с местной группировкой "Народно-освободительное движение Судана - Север".

Ранее СБР начали наступление с целью овладеть регионом Кордофан западнее Хартума. СБР наращивают давление на Кадугли - удерживаемый военными административный центр провинции Южный Кордофан. Также СБР пытаются взять Эль-Обейд (столица провинции Северный Кордофан): здесь проходят дороги, соединяющие запад Судана с остальной частью страны, проложен нефтепровод из Южного Судана в Порт-Судан, находится стратегическая военно-воздушная база.

Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и СБР идет с 15 апреля 2023 года. Жертвами боевых действий стали не менее 150 тысяч человек. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум, откуда ранее удалось выбить противника; СБР - юг страны и регион Дарфур.