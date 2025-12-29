Поиск

В Израиле опасаются давления Трампа на Нетаньяху по вопросам будущего Газы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Израиле обеспокоены возможностью того, что президент США Дональд Трамп на встрече в 29 декабря окажет давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху по теме урегулирования ситуации в секторе Газа, пишет Financial Times.

По информации ее источника, израильских чиновников беспокоит то, что Трамп, стремясь подчеркнуть прогресс по теме прекращения огня, будет оказывать давление на Нетаньяху по ряду ключевых пунктов, включая возможный дальнейший отвод израильских военных, и что Трамп может обойти острый вопрос с разоружением движения ХАМАС.

"Существуют опасения, что Трамп выбьет почву из-под ног Израиля", - сказал собеседник газеты.

По его словам, "американцы наивны, если думают, что смогут продвинуться в чем-либо без того, чтобы ХАМАС сложил оружие". Собеседник FT подчеркнул, что реального плана разоружения ХАМАС пока нет.

Кроме того, отмечает FT, еще одним потенциальным поводом для разногласий между Нетаньяху и Трампом может стать роль Турции и Катара в будущем Газы. Газета подчеркивает, что обе страны близки к нынешней администрации США, как и Палестинская национальная администрация, однако Нетаньяху не желает их участия в управлении анклавом.

По данным газеты, Нетаньяху также собирается на встрече поставить вопрос об угрозе со стороны Ирана: израильские чиновники утверждают, что Тегеран активно работает над восстановлением своего арсенала баллистических ракет.

По словам источника издания, Нетаньяху собирается сказать Трампу: "Мы не можем допустить, чтобы Иран снова нарастил свой арсенал".

Нетаньяху 29 декабря проведет переговоры с Трампом в резиденции в Мар-а-Лаго. Эта встреча на высшем уровне станет шестой по счету за последний год.

Axios ранее со ссылкой на израильский источник сообщал, что перспективы нормализации обстановки в секторе Газа будут серьезно зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху.

Дональд Трамп Катар США ХАМАС Турция Газа Биньямин Нетаньяху
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лидеры РФ и США проведут телефонный разговор в ближайшее время

 Лидеры РФ и США проведут телефонный разговор в ближайшее время

В Кремле согласились с Трампом в том, что переговоры по Украине в финальной стадии

Трамп: остается решить "один или два очень сложных вопроса". Обобщение

 Трамп: остается решить "один или два очень сложных вопроса". Обобщение

Третий "Аватар" остался лидером североамериканского проката в праздничный уикенд

 Третий "Аватар" остался лидером североамериканского проката в праздничный уикенд

Облако плазмы из-за вспышек на Солнце может задеть Землю в ночь на 1 января

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 декабря

Уолл-стрит завершила торги пятницы в слабом минусе

 Уолл-стрит завершила торги пятницы в слабом минусе

13 человек погибли, 98 пострадали в результате схода поезда с рельсов в Мексике

Уиткофф, Кушнер, Кейн, Рубио, Хегсет войдут в группу для контактов с Украиной и РФ

Трамп сообщил, что вопрос о Донбассе еще не решен, но прогресс в переговорах есть

 Трамп сообщил, что вопрос о Донбассе еще не решен, но прогресс в переговорах есть
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7996 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });