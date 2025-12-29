В Израиле опасаются давления Трампа на Нетаньяху по вопросам будущего Газы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Израиле обеспокоены возможностью того, что президент США Дональд Трамп на встрече в 29 декабря окажет давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху по теме урегулирования ситуации в секторе Газа, пишет Financial Times.

По информации ее источника, израильских чиновников беспокоит то, что Трамп, стремясь подчеркнуть прогресс по теме прекращения огня, будет оказывать давление на Нетаньяху по ряду ключевых пунктов, включая возможный дальнейший отвод израильских военных, и что Трамп может обойти острый вопрос с разоружением движения ХАМАС.

"Существуют опасения, что Трамп выбьет почву из-под ног Израиля", - сказал собеседник газеты.

По его словам, "американцы наивны, если думают, что смогут продвинуться в чем-либо без того, чтобы ХАМАС сложил оружие". Собеседник FT подчеркнул, что реального плана разоружения ХАМАС пока нет.

Кроме того, отмечает FT, еще одним потенциальным поводом для разногласий между Нетаньяху и Трампом может стать роль Турции и Катара в будущем Газы. Газета подчеркивает, что обе страны близки к нынешней администрации США, как и Палестинская национальная администрация, однако Нетаньяху не желает их участия в управлении анклавом.

По данным газеты, Нетаньяху также собирается на встрече поставить вопрос об угрозе со стороны Ирана: израильские чиновники утверждают, что Тегеран активно работает над восстановлением своего арсенала баллистических ракет.

По словам источника издания, Нетаньяху собирается сказать Трампу: "Мы не можем допустить, чтобы Иран снова нарастил свой арсенал".

Нетаньяху 29 декабря проведет переговоры с Трампом в резиденции в Мар-а-Лаго. Эта встреча на высшем уровне станет шестой по счету за последний год.

Axios ранее со ссылкой на израильский источник сообщал, что перспективы нормализации обстановки в секторе Газа будут серьезно зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху.