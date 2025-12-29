Армения и Турция упростили выдачу виз владельцам дипломатических и служебных паспортов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Армения и Турция решили упростить процедуру выдачи виз владельцам дипломатических, специальных и служебных паспортов, заявили в МИД Армении. Решение принято в рамках соглашений, достигнутых специальными представителями по нормализации отношений между странами.

С 1 января 2026 года владельцы дипломатических, служебных и специальных паспортов обеих стран смогут бесплатно получить электронную визу (e-visa).

"По этому случаю Армения и Турция еще раз подтверждают свою приверженность продолжению процесса нормализации отношений между двумя странами с целью достижения полной нормализации без каких-либо предварительных условий", - отметили в МИД Армении.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта.

С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры об открытии границы для граждан третьих стран и нормализации отношений.

Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча состоялась в Москве 14 января 2022 года. В последний раз они встречались 12 сентября 2025 года в Ереване.