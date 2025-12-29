Поиск

Лукашенко подписал закон о бюджете Белоруссии на 2026 год

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О республиканском бюджете на 2026 год", сообщили в пресс-службе президента.

"Принятый бюджет обеспечивает выполнение всех социальных обязательств государства и сохраняет устойчивость государственных финансов", - говорится в сообщении.

Республиканский бюджет на 2026 год утвержден по доходам в сумме Br54,4 млрд (около 18,74 млрд долларов - ИФ), расходам - Br58,7 млрд (около 20,25 млрд долларов - ИФ).

"По сравнению с текущим годом доходы вырастут на 12,4%, расходы - на 10,4%", - отметили в пресс-службе.

Основной прирост доходов обеспечат НДС, подоходный налог, налог на прибыль и поступления от внешнеэкономической деятельности. Налоговая нагрузка для подавляющего большинства плательщиков остается неизменной.

Социальная направленность бюджета сохраняется. Здравоохранение, образование, социальная поддержка, культура и спорт остаются приоритетами - финансирование этих сфер обеспечивает доступность и качество услуг для граждан.

Бюджет предусматривает увеличение финансирования и по иным приоритетным направлениям: наука, агропромышленный комплекс, поддержка экспорта.

Дефицит республиканского бюджета утвержден в сумме Br4,3 млрд - менее 1,5% ВВП.

Александр Лукашенко Белоруссия
