Лукашенко озабочен спадом в промышленности Белоруссии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Промышленность Белоруссии демонстрирует отрицательную динамику, происходит падение выпуска ключевых промышленных товаров, заявил президент Александр Лукашенко, принимая отчет правительства за 2025 год. Об этом сообщает "БелТА".

"Весь год (2025 год - ИФ) в этой важнейшей сфере шел устойчиво замедляющийся тренд, во втором полугодии сработали с отрицательной динамикой 98,2% (снижение на 1,8% - ИФ). Январь 2026 года - еще минус 3,4%. В сложной ситуации находится половина обрабатывающей промышленности", - сказал Лукашенко.

"На ключевом российском рынке только Минпром не добрал в прошлом году $1 млрд. Все его предприятия в красной зоне. Наблюдаем падение выпуска ключевых товаров", - подчеркнул он.

На совещании Лукашенко сравнил ситуацию в белорусской экономике с военным временем. "Время почти военное. Почему? Экономика стала реальным полем боя. Экономическими инструментами достигаются цели классической войны: отобрать ресурсы, вызвать социальные протесты, заставить выполнять не наши правила - жизнь по другим правилам", - сказал он.

По статистике, объем производства промышленной продукции в Белоруссии в 2025 году составил в денежном выражении 208 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 1,8% меньше, чем в 2024 году. Ключевое влияние на снижение промпроизводства оказывает обрабатывающая промышленность, где по итогам года зафиксировано сокращение на 2,5%.

В 2024 году промпроизводство в Белоруссии увеличилось на 5,4% после роста на 7,7% в 2023 году и снижения на 5,4% в 2022 году.

Официальный курс на 17 февраля - 2,85 бел. рубля/$1.