Военные КНР проводят боевые стрельбы в ходе учений вокруг Тайваня

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) второй день ведет маневры вокруг Тайваня, которые включают в себя боевые стрельбы, сообщает во вторник издание South China Morning Post (SCMP).

"В заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК говорилось, что войска будут проводить учения, в ходе которых отрабатывают удары по морским целям, операции против воздушных угроз и подводных лодок", - информирует издание.

Кроме того, по данным SCMP, береговая охрана КНР обнародовала предупреждение, что ее служащие не пропустят к Тайваню суда, которые могут перевозить оружие из США.

Между тем, по информации Global Times, войска Восточной зоны боевого командования во вторник утром осуществили боевые стрельбы на большую дистанцию на море к северу от Тайваня. Позднее ВВС, ВМС и Ракетные войска отработали совместные удары на значительные расстояния южнее Тайваня. При стрельбах использовали высокоточные ракеты.

В свою очередь тайванские военные утверждали, что засекли утром во вторник у острова 130 самолетов КНР и 14 кораблей.

Накануне Восточная зона боевого командования НОАК начала учения в районе Тайваньского пролива. "Это серьезное предупреждение сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и силам, осуществляющим внешнее вмешательство", - говорилось в заявлении представителя командования НОАК Ши И.

Западные СМИ отмечают, что учения стартовали спустя 11 дней после того, как США одобрили продажу оружия Тайбэю на сумму в $11 млрд - это крупнейшее подобное соглашение.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав его Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

