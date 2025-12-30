В КНР назвали свои учения вблизи Тайваня предупреждением для сторонников независимости

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Продолжающиеся военные учения "Справедливая миссия 2025" Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг острова Тайвань являются строгой назидательной акцией против сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня путем наращивания военной мощи, заявил во вторник официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, и соответствующие военные учения являются "необходимыми действиями для защиты суверенитета и территориальной целостности страны", подчеркнул Линь Цзянь.

НОАК во вторник в рамках учений отработала в морской акватории к востоку от острова Тайвань операции по захвату и удержанию ключевых портов, сообщила Восточная зона боевого командования. В ходе отработки операций оттачивались действия по переброске сил и проведению диверсионно-подрывных акций с участием элитных войск, говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках учений, которые начались 29 декабря, сухопутные силы НОАК в координации с подразделениями ВМС, ВВС и ракетных частей провели дальнобойные боевые стрельбы по морским целям в акваториях к югу и северу от острова Тайвань. В ходе стрельб использовались высокоточные ракеты.

Как сообщало НОАК, в понедельник группа китайских бомбардировщиков в рамках военных учений отработала проведение дальних рейдов и нанесение высокоточных ударов, чтобы проверить способность по ведению боевых действий в отдаленных районах.

Накануне представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что нынешние учения "это серьезное предупреждение сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и силам, осуществляющим внешнее вмешательство".

Западные СМИ отмечают, что учения стартовали спустя 11 дней после того, как США одобрили продажу оружия Тайбэю на сумму в $11 млрд - это крупнейшее подобное соглашение.