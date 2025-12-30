В Минске заявили, что дальность применения "Орешника" составляет до 5 тыс. км

Ракетный комплекс ранее заступил на боевое дежурство в Белоруссии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Ракетный комплекс "Орешник", который заступил на боевое дежурство в Белоруссии, способен поражать цели на расстоянии до 5 тыс. км, сообщили в министерстве обороны республики во вторник.

"Комплекс способен поражать цели на дальностях до 5000 км, может снаряжаться как обычной, так и специальной боевой частью, выполнять пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования", - говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Минобороны РФ ранее заявило, что "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

"Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно, личный состав слажен, расчеты подготовлены, боевое дежурство организовано и несется в соответствии с руководящими документами", - заявил заместитель командира войсковой части РВСН.

"Мы осваиваем новые районы боевого патрулирования, проводится разведка новых районов, на них проводятся плановые занятия в соответствии с поставленными задачами", - сообщил он.

В Минобороны РФ заявили, что в Белоруссии состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник".

Российское военное ведомство распространило кадры с "Орешником", отработку маскировки пусковой установки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что с 17 декабря "Орешник" находится в Белоруссии и заступает на боевое дежурство.