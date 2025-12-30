Китайские войска провели учебные операции по захвату ключевых портов Тайваня

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник в рамках проходящих военных учений "Справедливая миссия 2025" отработала в морской акватории к востоку от Тайваня операции по захвату и удержанию ключевых портов острова, сообщила Восточная зона боевого командования.

В ходе отработки операций оттачивались действия по переброске сил и проведению диверсионно-подрывных акций с участием элитных войск, говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе второго дня учений, которые начались 29 декабря, сухопутные силы Восточной зоны боевого командования НОАК в координации с подразделениями ВМС, ВВС и ракетных частей провели дальнобойные боевые стрельбы по морским целям в акваториях к югу и северу от Тайваня. В ходе стрельб использовали высокоточные ракеты.

В свою очередь тайванские военные утверждают, что зафиксировали во вторник вблизи острова 130 самолетов КНР и 14 кораблей.

Как сообщало НОАК, в понедельник группа китайских бомбардировщиков в рамках военных учений отработала проведение дальних рейдов и нанесение высокоточных ударов, чтобы проверить способность по ведению боевых действий в отдаленных районах.

Накануне представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что нынешние учения "это серьезное предупреждение сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и силам, осуществляющим внешнее вмешательство".

Западные СМИ отмечают, что учения стартовали спустя 11 дней после того, как США одобрили продажу оружия Тайбэю на сумму в $11 млрд - это крупнейшее подобное соглашение.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав его Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во многих крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.