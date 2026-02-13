Ереван попросил Москву ознакомить его с российской технологией модульных атомных реакторов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Армения попросила Россию ознакомить армянскую сторону с технологией модульных реакторов на воде, сообщил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Вопрос строительства модульного реактора АЭС мы обсуждали также с нашими коллегами из России. Особенность этой технологии в том, что она на воде. Это адаптированный вариант реактора субмарины, кажется, такая технология есть на Чукотке", - сказал он.

"Мы попросили наших российских коллег, чтобы они организовали визит нашей экспертной делегации, чтобы у нас был доступ и к этой технологии", - добавил Пашинян.