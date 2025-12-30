В сирийской Латакии ввели комендантский час после нападений в алавитских кварталах

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Власти Сирии приняли решение ввести комендантский час в прибрежном городе Латакия после серии нападений в районах, населенных преимущественно алавитами – религиозным меньшинством, передает во вторник телеканал.

Усиленные меры безопасности будут действовать с 17:00 по местному времени (совпадает с московским) вторника до 6:00 среды.

Телеканал отмечает, что накануне в районах с преимущественно алавитским населением погромщики нападали на магазины, портили транспортные средства. В ответ власти усилили присутствие сил безопасности в некоторых частях Латакии.

В воскресенье алавиты вышли на акции протеста в городах Латакия и Тартус. Демонстрациям предшествовал теракт в минувшую пятницу возле мечети алавитов в городе Хомс: тогда от взрыва бомбы погибли восемь человек.

Протесты в воскресенье вылились в столкновения между алавитами и их противниками, жертвами беспорядков стали три человека.

В 2025 году новым властям Сирии пришлось иметь дело с несколькими вспышками насилия: в марте столкновения шли между правительственными силами и алавитами в прибрежных провинциях, в апреле – с друзами близ Дамаска. Также 13-20 июля в провинции Эс-Сувейда происходили вооруженные межобщинные столкновения, в результате которых погибли более 1,3 тыс. человек, большинство из которых составляли друзы. Израиль, который поддерживает друзов, нанес серию ударов по Сирии. Позднее, в ночь на 19 июля, посол США в Турции Томас Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие.