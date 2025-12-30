Поиск

В сирийской Латакии ввели комендантский час после нападений в алавитских кварталах

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Власти Сирии приняли решение ввести комендантский час в прибрежном городе Латакия после серии нападений в районах, населенных преимущественно алавитами – религиозным меньшинством, передает во вторник телеканал.

Усиленные меры безопасности будут действовать с 17:00 по местному времени (совпадает с московским) вторника до 6:00 среды.

Телеканал отмечает, что накануне в районах с преимущественно алавитским населением погромщики нападали на магазины, портили транспортные средства. В ответ власти усилили присутствие сил безопасности в некоторых частях Латакии.

В воскресенье алавиты вышли на акции протеста в городах Латакия и Тартус. Демонстрациям предшествовал теракт в минувшую пятницу возле мечети алавитов в городе Хомс: тогда от взрыва бомбы погибли восемь человек.

Протесты в воскресенье вылились в столкновения между алавитами и их противниками, жертвами беспорядков стали три человека.

В 2025 году новым властям Сирии пришлось иметь дело с несколькими вспышками насилия: в марте столкновения шли между правительственными силами и алавитами в прибрежных провинциях, в апреле – с друзами близ Дамаска. Также 13-20 июля в провинции Эс-Сувейда происходили вооруженные межобщинные столкновения, в результате которых погибли более 1,3 тыс. человек, большинство из которых составляли друзы. Израиль, который поддерживает друзов, нанес серию ударов по Сирии. Позднее, в ночь на 19 июля, посол США в Турции Томас Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие.

Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении перемирия и отложил освобождение 18 пленных

"Восьмерка" ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи на встрече 4 января

 "Восьмерка" ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи на встрече 4 января

Власти ФРГ прекратили еще одно расследование в отношении Алишера Усманова

 Власти ФРГ прекратили еще одно расследование в отношении Алишера Усманова

Лукашенко помиловал 20 человек, осужденных за экстремизм

Подразделение РВСН с комплексом "Орешник" заступило на дежурство в Белоруссии

Трамп попросил Нетаньяху изменить политику на Западном берегу

 Трамп попросил Нетаньяху изменить политику на Западном берегу

Что случилось этой ночью: вторник, 30 декабря

Уолл-стрит закрылась в минусе

 Уолл-стрит закрылась в минусе

Саудовская Аравия нанесла удары по порту Эль-Мукалла в Йемене

ЦРУ нанесло удар по причалу в Венесуэле
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8019 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });