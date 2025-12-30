Поиск

Астронавты NASA в январе дважды выйдут в космос с борта МКС для монтажных работ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Американские астронавты, работающие на Международной космической станции (МКС), в следующем месяце совершат два выхода в открытый космос – 9 и 15 января для проведения монтажных работ на орбитальной лаборатории, сообщило NASA.

Астронавтам Майклу Финку и Зене Кардман в ходе первого выхода предстоит подготовить на ферме станции место для предстоящей установки дополнительной пары солнечных батарей iROSA. После установки они обеспечат дополнительное электропитание для орбитальной лаборатории, включая критически важную поддержку для её безопасного и контролируемого схода с орбиты, которое планируется в 2030 году.

Во время второго выхода в космический вакуум астронавты NASA заменят камеру высокого разрешения №3 на ферме станции, установят новый плоский отражатель на переднем порту модуля Harmony и перенесут соединительные кабели на секциях S6 и S4 фермы станции.

Эти выходы в открытый космос станут 278-м и 279-м по счету в рамках работ по сборке, техническому обслуживанию и модернизации космической станции.

В настоящее время на борту МКС работает международный экипаж в составе семи человек. Это космонавты "Роскосмоса" Олег Платонов, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, астронавты NASA Зена Кардман, Майкл Финк и Кристофер Уильямс, а также астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи.

