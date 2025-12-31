Нетаньяху считает возможным новое правительство в Газе при условии разоружения ХАМАС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает разоружение ХАМАС обязательным условием для создания нового правительства в секторе Газа.

"Новое правительство в Газе возможно, лишь если ХАМАС будет разоружен. (...) Если мы разоружим ХАМАС - либо силами международного контингента, либо любыми другими средствами - то да, я вижу для Газы успешное будущее. Все это понимают", - заявил Нетаньяху в интервью Fox News.

По его словам, "люди в Газе хотят этого больше, чем кто либо".

Так он ответил на вопрос ведущего, видит ли он в 2026 году учреждение в Газе такое палестинское правительство, которое было бы приемлемо для Израиля.

Между тем, израильские СМИ сообщают со ссылкой на источники, что Нетаньяху и президент США Дональд Трамп на состоявшейся накануне встрече во Флориде договорились, что у ХАМАС будет два месяца на разоружение.

В ночь на вторник Трамп заявил, что если палестинское движение ХАМАС не разоружится в отведенный срок, то дорого заплатит.

"Если они не разоружатся, как договаривались, (...) тогда им придется дорого заплатить", - сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Американский лидер предупредил, что, если ХАМАС не разоружится в ближайшем будущем, "для них это будет ужасно".

В ночь на 9 октября этого года Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.