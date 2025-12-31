Президент Таджикистана осудил атаку украинских БПЛА на резиденцию Путина

Об этом Эмомали Рахмон заявил в ходе телефонного разговора с российским лидером

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Эмомали Рахмон решительно осудил предпринятую в ночь с 28 на 29 декабря беспрецедентную по масштабу атаку украинских ударных беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области. Особо отмечено, что эта грубая провокация совершена на фоне интенсивных российско-американских контактов по мирному урегулированию украинского кризиса", - говорится в сообщении.

"Обменявшись мнениями по поводу этой безрассудной выходки киевского режима, лидеры тепло поздравили друг друга с наступающим Новым 2026 годом. Затронута также региональная проблематика с учетом развития ситуации вокруг Афганистана", - информирует пресс-служба.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", - отмечается в сообщении.