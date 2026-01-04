Поиск

Финляндия дала санкцию на арест члена экипажа судна Fitburg, подозреваемого в повреждении кабеля

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Финляндии окружной суд Хельсинки дал в воскресенье санкцию на арест члена экипажа сухогруза Fitburg, подозреваемого в повреждении телекоммуникационного кабеля.

Как сообщила полиция, арестован гражданин Армении, его должность на сухогрузе не раскрывается. Трем членам экипажа установлен запрет на выезд из страны.

Экипаж судна состоит из 14 человек - граждан России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Финская полиция 31 декабря задержала судно Fitburg, следовавшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин из Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа, по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Elisa, проложенного из Хельсинки в Таллин по дну Финского залива.

По данным полиции, морские расследования на месте инцидента обнаружили след длиной в десятки километров от волочившегося по дну Финского залива якоря.

Полиция расследует на данном этапе инцидент как причинение ущерба в особо крупных размерах, покушение на умышленное причинение ущерба в особо крупных размерах и создание помех в работе телекоммуникационных систем при отягчающих обстоятельствах.

Судно не находится под санкциями ЕС, однако на его борту находится 9 тыс. тонн конструкционной стали, которая является подсанкционным товаром.

Финляндия Fitburg
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубио назвал "огромной проблемой" правительство Кубы

 Рубио назвал "огромной проблемой" правительство Кубы

Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

 Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

 ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

Франция завершает создание эскадрильи боевых дронов

Директор Института Латинской Америки: пока судьба всех активов в Венесуэле остается неизменной

Рубио, Хегсет и замглавы аппарата Белого дома разрабатывают систему управления Венесуэлы

 Рубио, Хегсет и замглавы аппарата Белого дома разрабатывают систему управления Венесуэлы

США до спецоперации предлагали Мадуро сложить полномочия и уехать в Турцию

Рубио будет играть ведущую роль в руководстве США Венесуэлой

 Рубио будет играть ведущую роль в руководстве США Венесуэлой

Компаниям США компенсируют изъятое в Венесуэле лишь при вложениях в ее нефтяную отрасль

В Пекине призвали США гарантировать безопасность Мадуро и освободить его

 В Пекине призвали США гарантировать безопасность Мадуро и освободить его
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 60 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8056 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });