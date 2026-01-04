Финляндия дала санкцию на арест члена экипажа судна Fitburg, подозреваемого в повреждении кабеля

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Финляндии окружной суд Хельсинки дал в воскресенье санкцию на арест члена экипажа сухогруза Fitburg, подозреваемого в повреждении телекоммуникационного кабеля.

Как сообщила полиция, арестован гражданин Армении, его должность на сухогрузе не раскрывается. Трем членам экипажа установлен запрет на выезд из страны.

Экипаж судна состоит из 14 человек - граждан России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Финская полиция 31 декабря задержала судно Fitburg, следовавшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин из Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа, по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Elisa, проложенного из Хельсинки в Таллин по дну Финского залива.

По данным полиции, морские расследования на месте инцидента обнаружили след длиной в десятки километров от волочившегося по дну Финского залива якоря.

Полиция расследует на данном этапе инцидент как причинение ущерба в особо крупных размерах, покушение на умышленное причинение ущерба в особо крупных размерах и создание помех в работе телекоммуникационных систем при отягчающих обстоятельствах.

Судно не находится под санкциями ЕС, однако на его борту находится 9 тыс. тонн конструкционной стали, которая является подсанкционным товаром.