США получили от РФ запрос о прекращении погони за направлявшимся в Венесуэлу танкером

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Госдеп США получил от России официальный запрос на прекращение погони американскими военными за следовавшим в Венесуэлу танкером, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, запрос поступил в канун Нового года.

В статье говорится, что танкер Bella 1 в конце прошлого года следовал из Ирана в Венесуэлу, где должен был взять на борт груз нефти. Береговая охрана США в рамках проводимой в последние месяцы кампании давления на Каракас попыталась задержать судно в Карибском море, однако потерпела неудачу. После этого танкер сменил курс и направился в Атлантический океан.

Как стало известно газете, танкер "попросил защиты у России".

