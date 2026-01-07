Поиск

Самолеты США и НАТО следят за танкером Marinera под российским флагом

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Американские патрульные самолеты вместе с другими самолетами из стран НАТО следят за передвижением танкера Marinera под российским флагом к западу от Ирландии в Северной Атлантике, сообщает The Independent.

По данным британских СМИ, за последние дни в район нахождения танкера с авиабазы Милденхолл в английском графстве Саффолк вылетали два патрульных противолодочных самолета ВМС США P-8A Poseidon, истребитель Eurofighter Typhoon и самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Joint Rivet ВВС Великобритании, а также патрульные самолеты Франции и Ирландии.

The Times в этой связи отмечает, что американские военные могут использовать Великобританию в качестве плацдарма для захвата находящегося под санкциями танкера, который сменил флаг на российский и за которым идет слежение с тех пор, как он ушел от берегов Венесуэлы и направляется к северу от территориальных вод Великобритании.

Ранее телеканалы CBS News и CNN, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что США собираются силой захватить подсанкционный танкер Marinera (прежнее название Bella 1), который, по утверждению американских властей, перевозил нефть из Ирана и Венесуэлы.

Танкер в конце прошлого года следовал из Ирана в Венесуэлу, где должен был взять на борт груз нефти. Береговая охрана США пыталась задержать судно в Карибском море, однако команда отказалась пустить ее сотрудников на борт. После этого танкер сменил курс и направился в Атлантический океан.

Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на источники, Государственный департамент США получил от России официальный запрос на прекращение погони американских военных за следовавшим в Венесуэлу танкером.

