Временное окно для запуска к Луне пилотируемой миссии "Артемида-2" откроется 6 февраля

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Временное окно для запуска к Луне пилотируемой миссии Artemis II открывается 6 февраля, возможности для запуска продлятся до апреля, сообщило NASA.
"Прежде чем выбрать дату для запуска группа специалистов проверит готовность космического аппарата, стартовой инфраструктуры и необходимых операций. Окно, в течение которого будут возможности для проведения запуска, продлится вплоть до апреля", - говорится в сообщении.
Уже через две недели ракета-носитель SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion будут вывезены из сборочного цеха на стартовую площадку. Команды специалистов приступят к заключительному этапу интеграционных испытаний всей системы, включая заправку топливных баков первой и второй ступеней. При необходимости ракета будет возвращена в цех для устранения выявленных неполадок.
Глава NASA Джаред Айзекман в соцсети Х отметил, что полет проводится на фоне предстоящего в этом году празднования 250-летия США, и предстоящий полет станет первой американской пилотируемой миссией к Луне за более чем полвека.
"Это будет год, когда американские астронавты совершат самое дальнее в истории космическое путешествие и вернутся в окололунное пространство. В последующие годы мы вернемся и на поверхность Луны. На этот раз мы останемся там надолго", - написал он.
В рамках миссии Artemis II космический корабль Orion совершит один виток вокруг Луны. Корабль с экипажем из трех американских и одного канадского астронавта должен пройти на расстоянии десятков тысяч километров от ее поверхности и вернуться на Землю с приводнением в акватории Тихого океана. Астронавты не будут высаживаться на поверхность естественного спутника Земли. Продолжительность полета составит 10 дней. Запуск будет осуществлен с Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде с помощью тяжелой ракеты-носителя SLS, которая выведет корабль на орбиту Земли.
Первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion в беспилотном режиме в рамках миссии Artemis I был осуществлен в ноябре 2022 года.

