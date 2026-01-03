В МИД Тринидада и Тобаго отвергли причастность к операции США в Венесуэле

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В МИД Тринидада и Тобаго заявили, что страна не принимала участие в ударах США по Венесуэле, сообщил в субботу телеканал CNN.

"Тринидад и Тобаго продолжат поддерживать мирные отношения с народом Венесуэлы", - сказали в ведомстве.

Между тем, как напомнил телеканал, ранее Тринидад и Тобаго, граничащие с Венесуэлой, вели сотрудничество с США в военной сфере. В частности, страна разрешила военным самолетам США следовать транзитом через свои аэропорты, позволила американским военным развернуть радар на своей территории, проводила учения с американской армией.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с атакой США.