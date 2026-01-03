Минск и Москва договорились о координации усилий по возвращению ситуации в Венесуэле в правовое русло

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров обсудили ситуацию в Венесуэле.

"3 января 2026 г. состоялся телефонный разговор Максима Рыженкова с Сергеем Лавровым. Обсудили развитие ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла", - проинформировали в пресс-службе МИД Белоруссии в субботу.

Там отметили, что стороны "сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу в контексте региональной и глобальной безопасности и является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности государств".

"Договорились о тесной координации усилий на основных международных площадках, включая Организацию Объединённых Наций. Цель - незамедлительное возвращение ситуации в правовое русло и обеспечение всесторонней международно-правовой оценки произошедших в Венесуэле событий", - говорится в сообщении.