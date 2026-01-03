Лавров и Рыженков в телефонном разговоре осудили агрессию США против Венесуэлы

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в состоявшемся телефонном разговоре обменялись мнениями о ситуации в Венесуэле, сообщает официальный телеграм-канал российского внешнеполитического ведомства.

"Москва и Минск едины в решительном осуждении агрессии, совершённой США против суверенного государства в нарушение международно-правовых норм. Акцентирована безусловная необходимость незамедлительно освободить законного Президента Венесуэлы Н.Мадуро и его жену, вернуть их в столицу страны и восстановить Н.Мадуро на посту главы государства", - отмечается в сообщении.

В разговоре отмечена важность скорейшего создания условий для урегулирования ситуации вокруг Венесуэлы путём диалога в соответствии с международным правом.



