Вице-президент Венесуэлы потребовала от США освободить Мадуро

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес Фото: Carlos Becerra/Getty Images

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что настаивает на освобождении захваченного США венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

"Мы требуем немедленного освобождения Николаса Мадуро и его супруги", - сказала Родригес в обращении к согражданам, ее цитирует испанское агентство EFE.

Она отметила, что именно Мадуро - законный президент Венесуэлы.

Также Родригес призвала венесуэльцев к тому, чтобы общими усилиями обеспечивать защиту страны.