Президент Мексики ожидает от стран Латинской Америки общей позиции по событиям в Венесуэле

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Страны Латинской Америки выработают единую позицию по захвату военными США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

"Другие президенты связывались с нами. И позже сегодня или завтра у нас будет обновлённая, общая позиция", - сказала Шейнбаум, ее цитирует агентство EFE.

"Важно, чтобы у стран Латинской Америки было единство", - добавила она.

Шейнбаум не уточнила, какие именно страны участвуют в этой инициативе.