Поиск

Президент Мексики ожидает от стран Латинской Америки общей позиции по событиям в Венесуэле

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Страны Латинской Америки выработают единую позицию по захвату военными США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

"Другие президенты связывались с нами. И позже сегодня или завтра у нас будет обновлённая, общая позиция", - сказала Шейнбаум, ее цитирует агентство EFE.

"Важно, чтобы у стран Латинской Америки было единство", - добавила она.

Шейнбаум не уточнила, какие именно страны участвуют в этой инициативе.

Венесуэла Николас Мадуро Латинская Америка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вице-президент Венесуэлы потребовала от США освободить Мадуро

 Вице-президент Венесуэлы потребовала от США освободить Мадуро

США не разместят войска в Венесуэле, если вице-президент Родригес будет сотрудничать с Вашингтоном

 США не разместят войска в Венесуэле, если вице-президент Родригес будет сотрудничать с Вашингтоном

Лавров и Рыженков в телефонном разговоре осудили агрессию США против Венесуэлы

Трамп рассказал, что в момент захвата Мадуро находился в президентском дворце

Генерал Кейн заявил, что операция в Венесуэле планировалась несколько месяцев

 Генерал Кейн заявил, что операция в Венесуэле планировалась несколько месяцев

Что произошло за день: суббота, 3 января

Трамп заявил о намерении США управлять Венесуэлой до тех пор, пока там не пройдет передача власти

 Трамп заявил о намерении США управлять Венесуэлой до тех пор, пока там не пройдет передача власти

Президент США обнародовал фотографию захваченного Мадуро

Трамп намерен добиваться участия компаний США в работе нефтяного сектора Венесуэлы

 Трамп намерен добиваться участия компаний США в работе нефтяного сектора Венесуэлы

В МИД Франции назвали противоречащим международному праву захват Мадуро спецназом США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8048 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 37 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });