Макрон считает события в Венесуэле "избавлением от диктатуры"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что народ Венесуэлы избавился от "диктатуры Николаса Мадуро и может только радоваться этому".

"Захватив власть и попирая основные свободы, Николас Мадуро серьезно посягнул на достоинство собственного народа. Предстоящий переходный период должен быть мирным, демократическим и уважающим волю венесуэльского народа. Мы надеемся, что президент Эдмундо Гонсалес Уррутиа, избранный в 2024 году, сможет обеспечить этот переход как можно быстрее", - написал Макрон в субботу вечером в соцсети X.

Он отметил, что "общается с партнерами в регионе".

Также вечером в субботу Le Figaro сообщила, что манифестанты на площади Республики в Париже сожгли флаг США. Акция, по информации газеты, была организована по инициативе крайне левой партии "Непокорённая Франция", призвавшей собраться в поддержку венесуэльского народа "против агрессии Трампа".

Утром в субботу Трамп заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нападением США.