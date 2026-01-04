Не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере 40 человек, включая военных и гражданских, погибли в результате атаки США на Венесуэлу в субботу ночью, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источник среди высокопоставленных венесуэльских чиновников.

"По меньшей мере 40 человек, в том числе мирные жители и солдаты, погибли в результате атаки", - сообщил газете источник.

Президент США Дональд Трамп в субботу утром заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Николаса Мадуро и его жену.