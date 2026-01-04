Поиск

Мадуро вывели из самолета, приземлившегося в штате Нью-Йорк

Информация СМИ о прибытии Мадуро в изолятор не подтвердилась

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро, предположительно, покинул борт военного самолета в сопровождении сотрудников служб безопасности США, сообщают западные СМИ с места событий.

Человек, предположительно, являющийся президентом Венесуэлы, спустился по трапу в сопровождении силовиков, в том числе сотрудников Управления по борьбе с наркотиками (DEA), около 17:25 по местному времени (01:25 мск).

Отмечается, что он, вероятно, шел без обуви, а его голова была покрыта. Его руки и ноги были скованы. Президента подвели к вертолету, который, как ожидается, должен доставить его в следственный изолятор в городе Нью-Йорк.

Ранее некоторые СМИ передавали, что он и его жена уже прибыли в изолятор, однако эти сообщения не подтвердились.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нападением США.

Хроника 03 – 04 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
Нью-Йорк Дональд Трамп Николас Мадуро
