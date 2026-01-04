Поиск

Столица суданской провинции Северный Кордофан осталась без электричества после налета дронов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Атака БПЛА в Судане привела к тому, что в городе Эль-Обейд - административном центре провинции Северный Кордофан - в воскресенье оказалось нарушенным электроснабжение, сообщает телеканал Al Arabiya.

"Электростанцию в Эль-Обейде (...) атаковали беспилотники, из-за чего вспыхнул пожар в здании с оборудованием и была прервана подача электричества", - говорилось в заявлении управляющей компании.

Телеканал напоминает, что в стране уже более двух лет идут бои между суданскими военными и Силами быстрого реагирования (СБР). Ранее СБР начали наступление с целью овладеть регионом Кордофан западнее столицы Хартума. В частности, СБР пытаются взять Эль-Обейд: здесь проходят дороги, соединяющие запад Судана с остальной частью страны, проложен нефтепровод из Южного Судана в Порт-Судан, а также находится стратегическая военно-воздушная база.

Ранее на этой неделе вооруженные группировки, союзные вооруженным силам Судана, заявили, что отбили у СБР несколько городов южнее Эль-Обейда, зачистили от их отрядов ряд районов в Северном Кордофане.

Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и СБР идет с 15 апреля 2023 года. Жертвами боевых действий стали не менее 150 тыс. человек. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум, откуда ранее удалось выбить противника; СБР - юг страны и регион Дарфур.

