Алиев обсудил с делегацией законодателей США перспективы развития отношений с Вашингтоном

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье американскую делегацию во главе с членом Комитета Сената по Вооруженным силам, сенатором-республиканцем Марквейном Маллином, стороны обсудили перспективы сотрудничества в политической, экономической, энергетической сферах, в области обороны и оборонной промышленности, образования, информационных технологий, искусственного интеллекта и других направлениях.

По информации на сайте президента Азербайджана, в состав американской делегации также вошли член Палаты представителей и председатель Комитета по доходам этой структуры, республиканец Джейсон Смит, член Палаты представителей и Комитета по Вооруженным силам этой структуры, республиканец Ронни Джексон, член Палаты представителей и Комитета по доходам этой структуры, демократ Джимми Панетта.

"Американская делегация поздравила Алиева с успехами, достигнутыми в Вашингтоне в августе прошлого года в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией", - отмечается в информации.

Алиев подчеркнул историческое значение достигнутых договоренностей, особо отметил роль президента США Дональда Трампа в этом вопросе.

"Президент заявил, что Азербайджан и впредь продолжит усилия по продвижению региональной мирной повестки. Отметив, что между Азербайджаном и Арменией уже установлены торговые отношения, глава государства в этом контексте подчеркнул экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, а также поставки пшеницы из Казахстана и России в Армению через территорию Азербайджана. Президент выразил надежду, что коридор TRIPP создаст новые возможности с точки зрения региональной транспортной связности", - отметил он.

Алиев также подчеркнул, что несправедливая 907-я поправка к "Акту о поддержке свободы", действующая в США, не соответствует сути сегодняшнего развития отношений между двумя странами. Высоко оценив приостановку действия этой поправки президентом Трампом, Алиев выразил надежду, что члены Конгресса и впредь продолжат свои усилия, направленные на ее полную отмену.

"На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и США, отмечено наличие хороших возможностей для расширения связей в политической, экономической, энергетической сферах, в области обороны и оборонной промышленности, образования, информационных технологий, искусственного интеллекта и других направлениях", - отмечается в сообщении.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между законодательными органами наших стран.

Американскую делегацию также принял министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. "На встрече министр выразил удовлетворение текущим состоянием связей между Азербайджаном и США, а также отметил, что эти отношения имеют особое значение для наших стран. Маллин, в свою очередь, подчеркнул, что взаимные визиты и встречи, проводимые в различных форматах, являются эффективными для расширения наших связей", - подчеркнуло Минобороны Азербайджана.

Азербайджан США Ильхам Алиев
