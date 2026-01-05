Поиск

Трамп заявил, что не верит в атаку ВСУ именно по резиденции Путина

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Украина нанесла удар по резиденции президента России Владимира Путина.

"Что-то произошло совсем рядом (с резиденцией Путина - ИФ), но не имеет к этому никакого отношения", - сказал Трамп журналистам президентского пула.

"Мы не верим, что это произошло. (...) Мы просто надеемся, что Россия и Украина уладят это", - заявил он.

Говоря об урегулировании ситуации на Украине, Трамп отметил, что не ставит никаких сроков. Он выразил надежду, что "в какой-то момент, надеюсь, не слишком отдаленный", Киев и Москва заключат перемирие.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что попытка атаки на госрезиденцию РФ в Новгородской области направлена на срыв переговорного процесса по Украине. "Действительно, это - террористический акт, направлен на срыв переговорного процесса", - сказал Песков.

