В ЕС считают, что Гонсалес и Мачадо должны принять участие в демократическом переходе в Венесуэле

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В ЕС выступают за демократический переход в Венесуэле, в котором должны принять участие оппозиционные политики Эдмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо, заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.

"Миллионы венесуэльцев проголосовали за перемены и в значительном большинстве поддержали Эдмундо Гонсалеса, согласно имеющимся у нас данным. Поэтому следующие шаги - это диалог о демократическом переходе, который должен включать Эдмундо Гонсалеса и Марию Корину Мачадо", - сказала она на брифинге в понедельник.

Гонсалес был соперником президента Николаса Мадуро на выборах 2024 года в качестве единого кандидата от оппозиции. В настоящее время он находится в Испании.

Мачадо - венесуэльский оппозиционный политик, в 2025 году ей была присуждена Нобелевская премия мира.