Колумбийский президент пообещал взять в руки оружие в ответ на угрозы Трампа

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Колумбии Густаво Петро в понедельник пообещал "взять в руки оружие" в ответ на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа применить против этой латиноамериканской страны военную силу, сообщил телеканал Fox News.

Петро сделал это заявление в соцсети, отреагировав на слова Трампа о том, что военная операция в Колумбии кажется ему "хорошей идеей" после успешного захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу.

"Я поклялся больше не брать в руки оружие... но ради родины я снова возьмусь за оружие", - написал Петро.

"Я не являюсь нелегитимным президентом, и я не наркоторговец", - добавил президент Колумбии.

Трамп обвинил Петро в причастности к наркоторговле и не исключил проведение операции, аналогичной венесуэльской.

По словам Трампа, Колумбией "управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его в США". "У него есть кокаиновые фабрики", - сказал Трамп журналистам президентского пула.

На вопрос, будут ли США проводить операцию против Колумбии, он ответил: "Для меня это звучит заманчиво".

Ночью 3 января американский спецназ захватил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе американской военной операции. Его доставили в США, где ему предъявят обвинение в участии в наркоторговле.