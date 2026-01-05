Постпред РФ в ООН назвал циничной операцию США в Венесуэле

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Целью военной операции США в Венесуэле является установление контроля над ресурсами страны, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

"Особенно поражает невиданная циничность, с которой Вашингтон даже не старался закамуфлировать истинные цели своей преступной операции: установление неограниченного контроля над природными богатствами Венесуэлы и утверждение своих гегемонистских амбиций в Латинской Америке", - сказал Небензя, выступая на экстренном заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в Венесуэле.

Постпред РФ подчеркнул, что Москва выражает "твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом внешней агрессии, полностью поддерживает курс боливарианского правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны".

"Надеемся, что этот международный разбой безотлагательно получит объективную всестороннюю оценку в международно-правовом плане с использованием универсальных механизмов ООН и других многосторонних форматов. На этот процесс не должно влиять признание или непризнание тем или иным государством или объединением легитимности Николаса Мадуро", - отметил дипломат.