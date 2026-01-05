Сын Мадуро уверен, что его отец вернется на родину

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Захваченный спецназом США президент Венесуэлы Николас Мадуро рано или поздно вернется на родину, заявил его сын - член венесуэльского парламента Николас Мадуро Герра.

"Рано или поздно он снова будет с нами. Это станет возможно, благодаря сплочению нашего народа - как в Венесуэле, так и за ее пределами", - сказал сын Мадуро на заседании парламента.

По сообщению агентства EFE, он также выразил полную поддержку Делси Родригес, которая, согласно постановлению Верховного суда, будет исполнять обязанности главы государства.