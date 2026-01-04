Родригес будет исполнять обязанности президента Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес Фото: EPA/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Обязанности президента Венесуэлы должна исполнять Делси Родригес, занимавшая до сих пор пост вице-президента, постановил Верховный суд страны.

"Гражданка Делси Родригес, вице-президент Республики, обязана взять на себя (...) исполнение обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла", - цитирует постановление суда агентство EFE.

В суде пояснили, что это необходимо, чтобы обеспечить дальнейшее управление страной, а также ее обороной.

Днем ранее спецназ США захватил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Несколько часов назад его доставили в США, где ему предъявят обвинение в участии в наркоторговле.