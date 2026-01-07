Поиск

Корабль береговой охраны США преследует танкер под флагом РФ в Атлантике

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Американский корабль береговой охраны преследует нефтяной танкер Marinera, идущий под российским флагом в нейтральных водах Северной Атлантики вблизи Великобритании, сообщило в среду издание The War Zone.

Корабль береговой охраны США вот уже несколько дней следит за судном Marinera, несмотря на то, что судно находится примерно в 4 тыс. км от американского побережья, пишет издание.

Ранее телеканалы CBS News и CNN сообщали, что США разрабатывают планы по перехвату этого судна в Атлантике.

По данным британских СМИ, за последние дни в район нахождения танкера с авиабазы Милденхолл в английском графстве Саффолк вылетали два патрульных противолодочных самолета ВМС США P-8A Poseidon, истребитель Eurofighter Typhoon и самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Joint Rivet ВВС Великобритании, а также патрульные самолеты Франции и Ирландии.

Независимо от количества авиационных средств на борту или вооружения, одиночный сторожевой корабль в открытом море не способен осуществить захват судна Marinera. Вероятно, США планируют задействовать гораздо более крупную и мощную группировку сил для выполнения этой задачи, предполагает The War Zone.

По данным издания, транспортные самолеты США совершили переброску вертолетов и военной техники в Великобританию в преддверии возможной операции по высадке десанта. Местные наблюдатели сообщают, что грузовые самолеты доставили вертолеты MH-47 Chinook и MH-60M Black Hawk. Кроме того, в Англию на авиабазу Фэрфорд был переброшен самолет разведки и наблюдения CASA CN-235 ВВС США, а также как минимум два самолета огневой поддержки войск AC-130J Ghostrider, оснащенных 30-мм и 105-мм артиллерией, которые прибыли на авиабазу Милденхолл в минувшие выходные.

